Vermeidbare Niederlage kostet Marienbergs Sachsenklasse-Kicker Podestplatz

Zuletzt hatte sich der FSV Motor gegen die erzgebirgischen Oelsnitzer noch in Torlaune präsentiert. Beim Namensvetter im Vogtland ging dem Sachsenliga-Absteiger nun aber das Zielwasser aus.

Total enttäuscht sei er nicht gewesen, Anlass zur Zufriedenheit gab es aber eben auch nicht. Für Julian Schröter war es nach dem Sachsenklasse-Spiel des FSV Motor Marienberg beim SV Merkur Oelsnitz schwer, seine Emotionen in Worte zu fassen. „Vor allem nach der Pause hatten wir einen klaren Plan und haben es eigentlich auch gut gemacht“,...