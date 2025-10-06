Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nachdem Kimi Hille gegen den Oelsnitzer FC mit diesem Außenristschuss getroffen hatte, ging auch er beim SV Merkur Oelsnitz nun leer aus.
Nachdem Kimi Hille gegen den Oelsnitzer FC mit diesem Außenristschuss getroffen hatte, ging auch er beim SV Merkur Oelsnitz nun leer aus. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Vermeidbare Niederlage kostet Marienbergs Sachsenklasse-Kicker Podestplatz
Von Andreas Bauer
Zuletzt hatte sich der FSV Motor gegen die erzgebirgischen Oelsnitzer noch in Torlaune präsentiert. Beim Namensvetter im Vogtland ging dem Sachsenliga-Absteiger nun aber das Zielwasser aus.

Total enttäuscht sei er nicht gewesen, Anlass zur Zufriedenheit gab es aber eben auch nicht. Für Julian Schröter war es nach dem Sachsenklasse-Spiel des FSV Motor Marienberg beim SV Merkur Oelsnitz schwer, seine Emotionen in Worte zu fassen. „Vor allem nach der Pause hatten wir einen klaren Plan und haben es eigentlich auch gut gemacht“,...
