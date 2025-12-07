Vierter Sieg in Folge: Trainer der Annaberger Sachsenklasse-Kicker beweist ein glückliches Händchen

In der Sachsenklasse West hat der VfB seine Erfolgsserie gegen starke Lichtensteiner ausgebaut. Großen Einfluss aufs Spielgeschehen nahmen dabei die eingewechselten Akteure.

Obwohl mit dem SSV Fortschritt Lichtenstein am Sonntag ein mutiger und spielstarker Gegner auf dem Kurt-Löser-Sportplatz auflief, sind die Fußballer des VfB Annaberg in der Sachsenklasse West zum achten Mal in Folge ohne Niederlage geblieben. In einem hochklassigen Spiel durften sie sogar ihren vierten Sieg am Stück feiern. „Es war ein tolles...