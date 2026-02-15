MENÜ
Paul Pezold (rechts) wurde nach dem Spiel gegen die L.E. Volleys II zum Zschopauer MVP gekürt. Bild: Ingo Heinemann
Paul Pezold (rechts) wurde nach dem Spiel gegen die L.E. Volleys II zum Zschopauer MVP gekürt. Bild: Ingo Heinemann
Zschopau
Volleyball: Für Regionalligisten aus dem Erzgebirge bahnt sich langer Abstiegskampf an
Von Andreas Bauer
Gegen die L.E. Volleys II aus Leipzig hätte der VC Zschopau einen wichtigen Befreiungsschlag landen können. Doch es kam anders, sodass das Polster der Motorradstädter dünn bleibt.

Zweimal in Folge hatten die Volleyballer des VC Zschopau die Nerven behalten. Mit gewonnenen Fünf-Satz-Krimis konnten sie sich wichtige Punkte und Selbstvertrauen erkämpfen, was für den von Trainer Rico Fritzsch ausgerufenen Abstiegskampf in der Regionalliga Ost von enormen Wert ist. Obwohl es dafür nur zwei statt drei Punkte gibt, hätten die...
