Volleyball im Erzgebirge: Turnier mit besonderen Preisen sucht noch Teams

Der ESV 90 Eibenstock bittet am Sonnabend an Netz. Für den sportlichen Vergleich in der Auersberghalle sind nach wie vor zwei Plätze frei.

Die Vorjahressieger kommen aus Sosa. Nun erlebt der Mode-Insel-Cup des ESV 90 Eibenstock seine zehnte Auflage. Das Volleyballturnier wird in der Auersberghalle der Stadt ausgetragen und beginnt kommenden Sonnabend ab 9 Uhr. Gesucht werden laut Veranstalter noch zwei Teams. Besonderheit: Die drei besten Mannschaften erhalten am Ende keine Pokale,... Die Vorjahressieger kommen aus Sosa. Nun erlebt der Mode-Insel-Cup des ESV 90 Eibenstock seine zehnte Auflage. Das Volleyballturnier wird in der Auersberghalle der Stadt ausgetragen und beginnt kommenden Sonnabend ab 9 Uhr. Gesucht werden laut Veranstalter noch zwei Teams. Besonderheit: Die drei besten Mannschaften erhalten am Ende keine Pokale,...