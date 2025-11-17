Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Außenangreiferin Lisa Schmiedel (rechts) merkte man die Spielfreude gegen Zschopau und später gegen Olympia Dresden an.
Außenangreiferin Lisa Schmiedel (rechts) merkte man die Spielfreude gegen Zschopau und später gegen Olympia Dresden an. Bild: Ralf Wendland
Außenangreiferin Lisa Schmiedel (rechts) merkte man die Spielfreude gegen Zschopau und später gegen Olympia Dresden an.
Außenangreiferin Lisa Schmiedel (rechts) merkte man die Spielfreude gegen Zschopau und später gegen Olympia Dresden an. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Volleyball-Sachsenliga: Hormissen fügen Spitzenreiter Zschopau erste Saisonniederlage zu
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 3:2 hat sich der Aufsteiger zuhause gegen den klaren Favoriten durchgesetzt. Danach ließen es die Gastgeberinnen, die vor allem in Abwehr und Annahme einen Sahnetag erwischten, noch einmal krachen.

Irgendwann gegen Ende des ersten Satzes, im Eifer des Gefechts fast unbemerkt, war es passiert. Eine blöde Bewegung beim Rückwärtslaufen, ein stechender Schmerz – und nichts ging mehr. Mit süßsäuerlicher Miene und einem Muskelfaserriss saß Claudia Böttcher anschließend auf der Auswechselbank, fieberte mit und feuerte ihre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:46 Uhr
1 min.
Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026
Der Semperopernball steht unter dem Motto "Film ab!". (Archivbild)
Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
09.11.2025
2 min.
Fortschritt Lichtenstein kann die Top 3 in der Volleyball-Sachsenliga der Frauen abhaken
Die Lichtensteiner Angreiferin Franziska Schubert (Mitte) findet hier die Lücke im Block des SV Germania Hormersdorf.
Mit den „Hormissen“ aus Hormersdorf und Schlusslicht Zittau hatte die Frauenmannschaft am Samstag zwei Gegner, die klar besiegt werden sollten. Doch das klappte nicht.
Markus Pfeifer
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
13.11.2025
4 min.
Fußball, Ringen, Volleyball: Was sportlich geboten wird am Wochenende in Stollberg und Umgebung
Michael Neubert (l), der in Irland arbeitet, kann seinem FC Stollberg zurzeit nur sporadisch helfen – wie hier zuletzt beim Heimsieg gegen den Oelsnitzer FC.
Die Fußballer des FC Stollberg wollen am Sonntag Sachsenklasse-Spitzenreiter Schöneck die erste Saisonniederlage beibringen. Wer andere Disziplinen bevorzugt, wird im Zwönitz, Lugau und Hormersdorf fündig.
Jürgen Werner
Mehr Artikel