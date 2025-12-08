Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die TSV-Volleyballerinnen freuten sich über zwei Siege – und den Nikolaus.
Die TSV-Volleyballerinnen freuten sich über zwei Siege – und den Nikolaus. Bild: Karlheinz Schlegel
Marienberg
Volleyballerinnen aus dem Erzgebirge mit dem Nikolaus im Bunde
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während sich viele Kinder morgens über Süßigkeiten gefreut hatten, bereiteten sich die Olbernhauer Spielerinnen am Netz selbst zwei Geschenke. Auch ein anderes Team aus der Region jubelte.

Mit den Schuhen der vielen Kinder, die er am Morgen zu füllen hatte, war es für den Nikolaus diesmal nicht getan. Er schaute am Samstag auch noch in der Olbernhauer Turnhalle vorbei, wo die gastgebenden TSV-Volleyballerinnen in der Bezirksklasse Ost gefordert waren. Auf die Hilfe ihres prominenten Besuchs ließen sie es aber gar nicht erst...
Mehr Artikel