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Enrico Butter (l.) und die Hennersdorfer Volleyballer erkämpften einen Punkt.
Enrico Butter (l.) und die Hennersdorfer Volleyballer erkämpften einen Punkt. Foto: Tom Schirmeister/Archiv
Enrico Butter (l.) und die Hennersdorfer Volleyballer erkämpften einen Punkt.
Enrico Butter (l.) und die Hennersdorfer Volleyballer erkämpften einen Punkt. Foto: Tom Schirmeister/Archiv
Freiberg
Hennersdorfer Volleyballer leisten mittelsächsische Schützenhilfe
Von Robin Seidler
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Die HSV-Männer haben in der Sachsenklasse beim SSV St. Egidien zwar 2:3 verloren, dadurch aber einen Punkt mitgenommen. Das dürfte auch die Volleyballer des 1. VV Freiberg im Aufstiegskampf freuen.

Der Weg zum Klassenerhalt ist für die Volleyballer des Hennersdorfer SV nicht mehr weit. Der Sachsenklasse-Aufsteiger unterlag am Samstag beim Tabellenzweiten SSV St. Egidien mit 2:3 (23:25, 25:12, 15:25, 25:22, 9:15). Da sie den Titelkandidaten allerdings in den Tiebreak zwangen, entführten sie am Ende einen Punkt nach Mittelsachsen. „Klar...
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