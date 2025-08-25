Von 11 bis 81 Jahre: Olbernhauer Tennisturnier begeistert Vertreter aller Generationen

Marienberg
Bei den Flöhatal Open wurden in drei Kategorien die besten Doppel ermittelt. Dank einer technischen Neuerung ging es am Netz sogar nach Einbruch der Dunkelheit noch rund.
Während in New York die Tennis-Profis um den Sieg bei den US Open kämpfen, hat der Olbernhauer TC mit den Flöhatal Open ein Turnier für die nicht ganz so ambitionierten Spieler aus der Region auf die Beine gestellt. Neun Herren-Doppel, sechs Damen-Doppel sowie fünf Duos aus der Kategorie Hoffnungsträger, die dem Nachwuchs sowie Anfängern...
