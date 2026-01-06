Vorzeitiger Abschied: EHV Aue trennt sich von einem Rückraumspieler

Im Mai 2024 war der Handballer aus Genf zum Drittligisten ins Erzgebirge gekommen. In der aktuellen Saison warf er in zehn Spielen zwölf Tore. Nun geht er.

Die Handballwelt im Erzgebirge zeigt sich überrascht: Der Drittligist EHV Aue hat den Vertrag mit einem Spieler aus der ersten Mannschaft vorzeitig und mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Darum hatte der Rückraumakteur selbst gebeten, heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter. Im Mai 2024 war Lukas Simenas zum EHV Aue gekommen. Der...