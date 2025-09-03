Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit seinem Tor zum 1:0 läutete Julius Helbig (Mitte) den Drebacher Heimsieg gegen Schwarzenberg ein.
Mit seinem Tor zum 1:0 läutete Julius Helbig (Mitte) den Drebacher Heimsieg gegen Schwarzenberg ein. Bild: Thomas Fritzsch
Mit seinem Tor zum 1:0 läutete Julius Helbig (Mitte) den Drebacher Heimsieg gegen Schwarzenberg ein.
Mit seinem Tor zum 1:0 läutete Julius Helbig (Mitte) den Drebacher Heimsieg gegen Schwarzenberg ein. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Warum dem Trainer der Drebacher Fußballer sein Beruf zugute kommt
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil es an externen Zugängen mangelt, setzt der FV Krokusblüte auf den eigenen Nachwuchs. Ein notgedrungener Plan, der in der Erzgebirgsliga bislang besser aufgeht als erwartet.

Nicht nur um beruflichen Alltag kommt Robert Merkel seine umfangreiche Ausbildung zugute. Auch im Sport kann der Trainer darauf bauen. Zwar sind die Fußballer des FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach deutlich älter als die Kinder, die der Sozialpädagoge im Schulhort betreut, doch zählt seine Mannschaft zu den jüngsten in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
18.06.2025
2 min.
Drebacher Fußballer erwarten zum 100. Geburtstag einen prominenten Gegner
Großer Zuschauerandrang herrschte in Drebach bereits bei den Pokal-Endspielen.
Anlässlich eines runden Jubiläums haben die Drittliga-Kicker des FC Erzgebirge Aue ihren Testspielauftakt beim FV Krokusblüte angesetzt. Viele Fans dürften gespannt sein auf den 27. Juni.
Andreas Bauer
28.06.2025
2 min.
Drebacher schlagen sich achtbar gegen den FC Erzgebirge Aue
Es sollte der Höhepunkt des Jubiläumsjahres des FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach werden. Und das Gastspiel des Drittligisten hat alle Erwartungen erfüllt.
Frank Grunert
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
Mehr Artikel