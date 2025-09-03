Warum dem Trainer der Drebacher Fußballer sein Beruf zugute kommt

Weil es an externen Zugängen mangelt, setzt der FV Krokusblüte auf den eigenen Nachwuchs. Ein notgedrungener Plan, der in der Erzgebirgsliga bislang besser aufgeht als erwartet.

Nicht nur um beruflichen Alltag kommt Robert Merkel seine umfangreiche Ausbildung zugute. Auch im Sport kann der Trainer darauf bauen. Zwar sind die Fußballer des FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach deutlich älter als die Kinder, die der Sozialpädagoge im Schulhort betreut, doch zählt seine Mannschaft zu den jüngsten in der... Nicht nur um beruflichen Alltag kommt Robert Merkel seine umfangreiche Ausbildung zugute. Auch im Sport kann der Trainer darauf bauen. Zwar sind die Fußballer des FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach deutlich älter als die Kinder, die der Sozialpädagoge im Schulhort betreut, doch zählt seine Mannschaft zu den jüngsten in der...