Die Fußballer des Oelsnitzer FC, hier am Ball Ian Sonntag im Spiel gegen den BSC Freiberg, haben an einer schweren Hypothek zu tragen.
Die Fußballer des Oelsnitzer FC, hier am Ball Ian Sonntag im Spiel gegen den BSC Freiberg, haben an einer schweren Hypothek zu tragen. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Stollberg
Warum ein Fußball-Verein aus dem Erzgebirge mit drei Punkten Abzug bestraft wird
Redakteur
Von Sandra Häfner
Der Freude um den Aufstieg in die Landesklasse folgte beim Oelsnitzer FC der Frust. Das Sportgericht des Sächsischen Fußballverbandes verurteilte den Verein zu einer drakonischen Strafe. Der Einspruch blieb ohne Erfolg.

Es ist eine Hiobsbotschaft für die junge Mannschaft des Sachsenklasse-Aufsteigers Oelsnitzer FC gewesen: Der Drei-Punkte-Abzug aufgrund zu weniger gemeldeter Schiedsrichter in dieser Saison. Im Kampf gegen den Abstieg schmerzt die Strafe besonders. Aus null Punkten Abstand auf die Nichtabstiegsplätze wurden drei Punkte, nach dem verlorenen Derby...
