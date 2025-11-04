Warum ein Fußball-Verein aus dem Erzgebirge mit drei Punkten Abzug bestraft wird

Der Freude um den Aufstieg in die Landesklasse folgte beim Oelsnitzer FC der Frust. Das Sportgericht des Sächsischen Fußballverbandes verurteilte den Verein zu einer drakonischen Strafe. Der Einspruch blieb ohne Erfolg.

Es ist eine Hiobsbotschaft für die junge Mannschaft des Sachsenklasse-Aufsteigers Oelsnitzer FC gewesen: Der Drei-Punkte-Abzug aufgrund zu weniger gemeldeter Schiedsrichter in dieser Saison. Im Kampf gegen den Abstieg schmerzt die Strafe besonders. Aus null Punkten Abstand auf die Nichtabstiegsplätze wurden drei Punkte, nach dem verlorenen Derby...