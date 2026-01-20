MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Waldkicker des Neustädtler SV sammeln fleißig Punkte, um ins große Finale einzuziehen. Bei der Kampagne machen 50 Vereine aus ganz Deutschland mit.
Die Waldkicker des Neustädtler SV sammeln fleißig Punkte, um ins große Finale einzuziehen. Bei der Kampagne machen 50 Vereine aus ganz Deutschland mit. Bild: Anna Neef
Auch beim Förster waren die jungen Fußballerinnen und Fußballer des Neustädtler SV schon zu Gast.
Auch beim Förster waren die jungen Fußballerinnen und Fußballer des Neustädtler SV schon zu Gast. Bild: A. Barth/Verein
Auch eine Baumpflanzaktion gehörte für die NSV-Talente bereits zu den Aufgaben im Waldkicker-Programm.
Auch eine Baumpflanzaktion gehörte für die NSV-Talente bereits zu den Aufgaben im Waldkicker-Programm. Bild: A. Barth/Verein
Die Waldkicker des Neustädtler SV sammeln fleißig Punkte, um ins große Finale einzuziehen. Bei der Kampagne machen 50 Vereine aus ganz Deutschland mit.
Die Waldkicker des Neustädtler SV sammeln fleißig Punkte, um ins große Finale einzuziehen. Bei der Kampagne machen 50 Vereine aus ganz Deutschland mit. Bild: Anna Neef
Auch beim Förster waren die jungen Fußballerinnen und Fußballer des Neustädtler SV schon zu Gast.
Auch beim Förster waren die jungen Fußballerinnen und Fußballer des Neustädtler SV schon zu Gast. Bild: A. Barth/Verein
Auch eine Baumpflanzaktion gehörte für die NSV-Talente bereits zu den Aufgaben im Waldkicker-Programm.
Auch eine Baumpflanzaktion gehörte für die NSV-Talente bereits zu den Aufgaben im Waldkicker-Programm. Bild: A. Barth/Verein
Aue
Warum junge Fußballer aus dem Erzgebirge unbedingt Waldkicker werden wollen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der bundesweiten Kampagne geht es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wie können Kinder das über den Sport lernen? 50 Teams machen mit. Mittendrin und vorn dabei: der Neustädtler SV.

Platz 8 muss es werden. „Daran setzen wir alles“, sagt André Barth. Mit einigen Müttern und Vätern steht er an diesem grauen Wintertag am Altenpflegeheim „Gut Gleesberg“ in Schneeberg und zählt die Kinder, die auf der Wiese und am Hang umherwirbeln, rasch noch einmal durch. Als er sicher ist, dass das geplante Dutzend voll ist, ruft er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
14.01.2026
4 min.
Nach Fahnenklau in der Auer Ultra-Szene: Aus „Ehre der Wismut“ wird der Miriquidi-Cup
Oskar Kurt Lemke (Mitte) vom SV Affalter im Spiel gegen die Talente des SC Magdeburg.
Offenbar gleich mehrere Fanclubs des Fußball-Drittligisten FCE Aue haben Ende November ihre Fahnen und Banner eingebüßt. Sie wurden geraubt. Das wirkte sich auch auf ein großes Nachwuchsturnier aus.
Anna Neef
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
10.01.2026
2 min.
Diese Schwimmer aus dem Erzgebirge jagen nicht nur dem Edelmetall hinterher
In Kiel wuchsen einige Talente des SV Schneeberg über sich hinaus.
Talente des SV Schneeberg haben zwei internationale Wettbewerbe in Kiel und Dresden absolviert. Dabei waren sie sehr erfolgreich. Vor allem in einer Hinsicht, findet ihre Trainerin.
Anna Neef
Mehr Artikel