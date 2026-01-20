Warum junge Fußballer aus dem Erzgebirge unbedingt Waldkicker werden wollen

In der bundesweiten Kampagne geht es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wie können Kinder das über den Sport lernen? 50 Teams machen mit. Mittendrin und vorn dabei: der Neustädtler SV.

Platz 8 muss es werden. „Daran setzen wir alles“, sagt André Barth. Mit einigen Müttern und Vätern steht er an diesem grauen Wintertag am Altenpflegeheim „Gut Gleesberg“ in Schneeberg und zählt die Kinder, die auf der Wiese und am Hang umherwirbeln, rasch noch einmal durch. Als er sicher ist, dass das geplante Dutzend voll ist, ruft er... Platz 8 muss es werden. „Daran setzen wir alles“, sagt André Barth. Mit einigen Müttern und Vätern steht er an diesem grauen Wintertag am Altenpflegeheim „Gut Gleesberg“ in Schneeberg und zählt die Kinder, die auf der Wiese und am Hang umherwirbeln, rasch noch einmal durch. Als er sicher ist, dass das geplante Dutzend voll ist, ruft er...