Warum Olympiasieger und Weltmeister im September nach Oberwiesenthal kommen

Seit 37 Jahren unterrichtet Ute Ebell an der Sportschule am Fichtelberg. Viele Medaillengewinner zählen zu ihren Schülern. Einer von ihnen trieb der Lehrerin in späteren Jahren Tränen in die Augen.

Irgendwie gehören Ute Ebell und die Sportschule in Deutschlands höchstgelegener Stadt zusammen. Ein halbes Jahr vor Eröffnung der Einrichtung im Sommer 1965 wurde die Oberwiesenthalerin geboren. Später besuchte sie die Polytechnische Oberschule in der Stadtmitte, wo sich bis vor dem Umzug 1980 auch die damalige Kinder- und Jugendsportschule...