MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schönheider Wölfe bekommen es einmal mehr mit Niesky zu tun.
Die Schönheider Wölfe bekommen es einmal mehr mit Niesky zu tun. Bild: Michelle Gerisch/Verein
Die Schönheider Wölfe bekommen es einmal mehr mit Niesky zu tun.
Die Schönheider Wölfe bekommen es einmal mehr mit Niesky zu tun. Bild: Michelle Gerisch/Verein
Aue
Wer kommt warum zu welcher Trikotnummer: Eishockey-Wölfe lassen sich in die Karten schauen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein bisschen Spaß muss sein. Das sagt sich auch der Regionalligist Schönheide vor einem anstrengenden Wochenende. Für die Erzgebirger geht es zweimal aufs Eis.

Wie Eishockeyspieler ihre Trikotnummer aussuchen? Das hat ganz unterschiedliche Beweggründe, auch bei den Schönheider Wölfen. In einem kleinen Filmchen auf den Social-Media-Kanälen des Vereins lassen sich die Männer des Eishockey-Regionalligisten in die Karten schauen. Für den einen ist es die Lieblingszahl. Der andere hat sie vom Bruder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
3 min.
Einstand mit Kantersieg: So tickt der neue Allrounder der Eishockey-Wölfe im Erzgebirge
Der Schönheider David Novotny (vorn) steuerte zwei Tore zum Kantersieg der Wölfe bei.
Sean Fischer will es noch einmal wissen und hat mit 40 Jahren beim Regionalligisten Schönheide angeheuert. Mit den Erzgebirgern steckt er sich ein klares Ziel.
Anna Neef
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
14:18 Uhr
3 min.
Alles für den Titel: Eishockey-Wölfe verpflichten Allrounder mit Bundesligaerfahrung
Die Schönheider Wölfe genießen am Sonnabend Heimvorteil gegen Niesky.
90 Jahre Eishockey werden dieses Jahr in Schönheide gefeiert. Der örtliche Regionalligist hegt umso größere Titelambitionen. Das untermauert der Verein auch personell.
Anna Neef
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
Mehr Artikel