Wie die Skilangläufer aus Stützengrün in die Saison starten – und worauf sie sich besonders freuen

Podestplätze, aber auch Luft nach oben gab es beim ersten Wettstreit auf Schnee für die Talente des SV Stützengrün. Eine Starterin ragte dabei heraus.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt ein Sprichwort. Frei nach diesem Motto sind die Skilangläufer des SV Stützengrün für ihren Saisonstart zeitig aus den Federn gehüpft. In Sayda ging es als erstes in die Loipe. Dabei blieb Yasuo Rosenzweig (AK 9) in klassischer Technik als Vierter noch unter seinen Möglichkeiten, sagt Trainerin Nadine...