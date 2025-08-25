Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sein letztes WM-Medaillenpünktchen: Das WM-Silber von Planica 2023 wurde am Samstag durch Eric Frenzel an die Medaillenwand der Wintersportausstellung in Oberwiesenthal geklebt.
Sein letztes WM-Medaillenpünktchen: Das WM-Silber von Planica 2023 wurde am Samstag durch Eric Frenzel an die Medaillenwand der Wintersportausstellung in Oberwiesenthal geklebt. Bild: Thomas Fritzsch
Sein letztes WM-Medaillenpünktchen: Das WM-Silber von Planica 2023 wurde am Samstag durch Eric Frenzel an die Medaillenwand der Wintersportausstellung in Oberwiesenthal geklebt.
Sein letztes WM-Medaillenpünktchen: Das WM-Silber von Planica 2023 wurde am Samstag durch Eric Frenzel an die Medaillenwand der Wintersportausstellung in Oberwiesenthal geklebt. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Wie eine Wintersportlegende aus dem Erzgebirge den letzten Punkt unter eine einzigartige Karriere setzt
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

25 Medaillen hat Eric Frenzel von 2009 bis 2023 bei Großereignissen gewonnen. Kein Sportler freute sich über mehr Edelmetall bei Nordischen Skiweltmeisterschaften als der dreifache Olympiasieger aus Geyer. Nun hat sich der ehemalige Nordische Kombinierer letztmals an der Medaillenwand in Oberwiesenthal verewigt.

Wo anfangen bei einer solchen Karriere? Beim ersten Weltmeistertitel im nebelverhangenen Oslo 2011, als auch die Zuschauer kaum die Hand vor Augen sahen? Oder beim Husarenritt bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, als Eric Frenzel auf der letzten Runde mit einem beherzten Angriff Olympiagold aus dem Feuer riss? Dann doch chronologisch, das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.06.2025
2 min.
Klassentreffen am Fichtelberg: Legendäre Sportler kehren zurück
Absolventen der Oberwiesenthaler Sportschule: Die Nordischen Kombinierer Ulrich Wehling, Eric Frenzel und Konrad Winkler (v.l.) 2017 bei einem Sommer-Grand-Prix in Oberwiesenthal.
Die Oberwiesenthaler Sportschule ist seit sechs Jahrzehnten eine Medaillenschmiede, die ihresgleichen sucht. Das wird im September gefeiert. Viele ehemalige Schüler haben sich schon angemeldet.
Sandra Häfner
13:45 Uhr
1 min.
Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?
Aus einem Hinterhof wurde ein Taxi gestohlen.
In der Nacht zu Dienst verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.
Denise Märkisch
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
06.07.2025
4 min.
Sporttalent 2024: Von der Mini-Schanze im Erzgebirge zum Training mit der Nationalmannschaft
Nachwuchs-Kombinierer Hannes Meischner vom SSV Geyer sammelt Medaille um Medaille. Seinen Sport betreibt er seit fünf Jahren.
Hannes Meischner vom SSV Geyer belegte bei der Talentewahl im Erzgebirge Rang 2. Der Zehnjährige räumt in der Nordischen Kombination einen Sieg nach dem anderen ab. Und hat große Ziele vor Augen.
Sandra Häfner
Mehr Artikel