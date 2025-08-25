Wie eine Wintersportlegende aus dem Erzgebirge den letzten Punkt unter eine einzigartige Karriere setzt

25 Medaillen hat Eric Frenzel von 2009 bis 2023 bei Großereignissen gewonnen. Kein Sportler freute sich über mehr Edelmetall bei Nordischen Skiweltmeisterschaften als der dreifache Olympiasieger aus Geyer. Nun hat sich der ehemalige Nordische Kombinierer letztmals an der Medaillenwand in Oberwiesenthal verewigt.

Wo anfangen bei einer solchen Karriere? Beim ersten Weltmeistertitel im nebelverhangenen Oslo 2011, als auch die Zuschauer kaum die Hand vor Augen sahen? Oder beim Husarenritt bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, als Eric Frenzel auf der letzten Runde mit einem beherzten Angriff Olympiagold aus dem Feuer riss? Dann doch chronologisch, das...