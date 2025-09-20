Wintersportler des SV Fortuna Pöhla im Erzgebirge starten Nachwuchsoffensive

Aue
Eine Woche unter dem Motto „Probier’s mal“ steigt beim SV Fortuna Pöhla. Damit will der Verein Kinder ab fünf Jahre hinter dem Ofen hervorlocken.
Investiert wurde zuletzt sechsstellig. Nun braucht es nur noch den Nachwuchs, der Jugend-Schanzen des SV Fortuna Pöhla weidlich nutzt. Der Verein geht in die Offensive. Unter dem Motto „Probier’s mal“ steht die kommende Woche. Los geht es am Dienstag von 16.30 bis 18 Uhr in der Turnhalle Pöhla. Auf den Schanzen geht es am Mittwoch von...
