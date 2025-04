Zahlreiche Podestplätze für Thalheimer und Lugauer Turnerinnen

Sowohl im Pflichtbereich als auch in der Kür haben die Sportlerinnen beider Vereine bei den Kreismeisterschaften überzeugt. Die meisten schafften den Sprung in die nächste Runde.

Der Frühling steht im Turnen stets im Zeichen der Einzelmeisterschaften. Dabei beginnt die Reise zum Landesfinale stets auf der untersten Ebene. Die erste Hürde, die es zu überspringen gilt, sind die Kreismeisterschaften, die jüngst in Thalheim beziehungsweise in Chemnitz ausgetragen wurden. In Thalheim richtete der SV Tanne das Turnier für...