45 Kraftsportler kürten bei den 33. Erzgebirgsmeisterschaften ihre Stärksten.
45 Kraftsportler kürten bei den 33. Erzgebirgsmeisterschaften ihre Stärksten.
Annaberg
Zehn Titel für Annaberger Kraftsportler bei Kreismeisterschaften
Von Frank Grunert
Der Annaberger Kraftsportclub zeigte in Langenbach eindrucksvoll seine Stärke. Mit zahlreichen Titeln und Bestleistungen setzten die Athleten ein Ausrufezeichen.

Insgesamt 45 Kraftsportler haben sich am vergangenen Wochenende in Langenbach getroffen, um bei der 33. Erzgebirgsmeisterschaft ihre Stärksten zu küren. Auch die Athleten des Annaberger Kraftsportclubs waren mit 11 Sportlern und Sportlerinnen vertreten und konnten auch einige Titel abräumen.
