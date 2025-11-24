Zehn Titel für Annaberger Kraftsportler bei Kreismeisterschaften

Annaberg
Der Annaberger Kraftsportclub zeigte in Langenbach eindrucksvoll seine Stärke. Mit zahlreichen Titeln und Bestleistungen setzten die Athleten ein Ausrufezeichen.
Insgesamt 45 Kraftsportler haben sich am vergangenen Wochenende in Langenbach getroffen, um bei der 33. Erzgebirgsmeisterschaft ihre Stärksten zu küren. Auch die Athleten des Annaberger Kraftsportclubs waren mit 11 Sportlern und Sportlerinnen vertreten und konnten auch einige Titel abräumen.
