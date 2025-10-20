Zschopauer Regionalliga-Volleyballer beenden Durststrecke mit einem Krimi

Nach drei Niederlagen haben die VC-Männer gegen Dresden II zurück in die Erfolgsspur gefunden. Dies freute auch einen langjährigen Leistungsträger, der bei diesem Heimspiel verabschiedet wurde.

Über den Grill, den er von seinen ehemaligen Teamkollegen geschenkt bekommen hat, freut sich Stefan Timm sehr. „Mein alter Grill hat nämlich gerade den Geist aufgegeben“, erklärt der 38-Jährige, der sich am Samstagabend aber noch mehr über den 3:2-Heimsieg der Zschopauer Regionalliga-Volleyballer gegen den VC Dresden II freute.... Über den Grill, den er von seinen ehemaligen Teamkollegen geschenkt bekommen hat, freut sich Stefan Timm sehr. „Mein alter Grill hat nämlich gerade den Geist aufgegeben“, erklärt der 38-Jährige, der sich am Samstagabend aber noch mehr über den 3:2-Heimsieg der Zschopauer Regionalliga-Volleyballer gegen den VC Dresden II freute....