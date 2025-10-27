Zschopauer Regionalliga-Volleyballer kriegen an der Elbe die Kurve

Mit einem Auswärtssieg beim USV TU Dresden haben die VC-Männer ihren Aufwärtstrend bestätigt. Eine wichtige Rolle spielten dabei Akteure, die zuletzt etwas im Hintergrund standen.

Weil der Erfolgsdruck nach drei Niederlagen in Folge groß gewesen war, hatte Trainer Rico Fritzsch zuletzt eher selten gewechselt. Der Plan ging auf, denn mit dem 3:2-Heimsieg gegen den VC Dresden II fanden die Zschopauer Regionalliga-Volleyballer zurück in die Erfolgsspur. Diesen Trend hat die Mannschaft nun bei einem anderen Team aus der...