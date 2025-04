Zschopauer Volleyballer beenden Regionalliga-Saison mit einer Premiere

Obwohl Platz 3 schon feststand, haben die VC-Männer beim 3:2-Sieg in Jena großen Kampfgeist gezeigt. Ein Spieler durfte sich dabei ganz besonders freuen.

Zum Saisonabschluss haben die Volleyballer des VC Zschopau Moral bewiesen. Obwohl schon vor der Partie beim 1. VSV Jena II feststand, dass die Motorradstädter in der Regionalliga Ost auf Rang 3 landen werden, holten sie in Thüringen noch einmal alles aus sich heraus. Einen zwischenzeitlichen 1:2-Satzrückstand bogen die Gäste in einen 3:2-Sieg...