Zu Gast in Freiberg: Zwönitzer Handballer dürfen sich keinen Patzer leisten

Nur mit einem Sieg in der Bergstadt bleiben die Erzgebirger im Rennen um den Titel in der Verbandsliga.

In der Handball-Verbandsliga West ist die Spannung mit Händen zu greifen. Vier Spieltage vor Schluss liefern sich der Zwönitzer HSV und Concordia Delitzsch II ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1. Beide Teams sind punktgleich, wegen des besseren Torverhältnisses liegen die Nordsachsen derzeit vorn. Klar ist also, dass sich die Erzgebirger am...