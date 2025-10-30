Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seinen Rückwärtssalto, mit dem Gerard Kurniczak fast immer seine Siege feiert, würde der Gelenauer Ringer am Samstag gern auch in Lugau vollziehen.
Seinen Rückwärtssalto, mit dem Gerard Kurniczak fast immer seine Siege feiert, würde der Gelenauer Ringer am Samstag gern auch in Lugau vollziehen. Bild: Heiko Neubert
Seinen Rückwärtssalto, mit dem Gerard Kurniczak fast immer seine Siege feiert, würde der Gelenauer Ringer am Samstag gern auch in Lugau vollziehen.
Seinen Rückwärtssalto, mit dem Gerard Kurniczak fast immer seine Siege feiert, würde der Gelenauer Ringer am Samstag gern auch in Lugau vollziehen. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Zwei brisante Derbys und ein Saisonstart: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Sowohl Gelenaus Regionalliga-Ringer als auch die Marienberger Sachsenklasse-Kicker bekommen es am Samstag mit Lokalrivalen aus dem Erzgebirge zu tun. In einer anderen Sportart ertönt der Startschuss.

In der Region ist am Wochenende Spannung garantiert. Abgesehen von den Marienberger Oberliga-Handballerinnen, die in Zwickau ran müssen, sind für die Fans keine weiten Fahrten nötig. Selbst die Regionalliga-Ringer aus Gelenau haben es trotz Auswärtskampf nicht weit, da sie in Lugau gefordert sind. Auch auf die Marienberger Sachsenklasse-Kicker...
