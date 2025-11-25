Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Lößnitzer Kegler haben erstmals Punkte liegen lassen in dieser Saison.
Die Lößnitzer Kegler haben erstmals Punkte liegen lassen in dieser Saison. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Die Lößnitzer Kegler haben erstmals Punkte liegen lassen in dieser Saison.
Die Lößnitzer Kegler haben erstmals Punkte liegen lassen in dieser Saison. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aue
Zwei schwache Runden kosten Kegler aus dem Erzgebirge die ersten Punkte der Saison
Von Jan Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über ein 4:4 kam Lößnitz in der 2. Bezirksklasse nicht hinaus. Die Damen konnten endlich wieder gewinnen.

Den ersten Punktverlust der Saison müssen die Kegler des Lößnitzer SV in der 2. Bezirksklasse verdauen. Bei der SG Reinsdorf/Lok Zwickau kamen sie im Nachholspiel über ein 4:4-Unentschieden (2881:2978) nicht hinaus. Denn gleich zwei Erzgebirger waren an diesem Tag einfach zu schwach. Beste bei den Gästen: Mathias Bogieczyk (516) und Lukas...
