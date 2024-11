Zwei Titel für Gornsdorfer Tischtennisspieler

Ivo Wunderlich und Steffen Schreiter haben bei den Bezirkseinzelmeisterschaften Gold gewonnen. Jetzt wartet die nächsthöhere Ebene.

Der TSV Elektronik Gornsdorf hat zwei neue Bezirksmeister im Tischtennis in seinen Reihen. Am Wochenende sicherte sich Steffen Schreiter in Chemnitz den Titel bei den Senioren der Altersklasse 40, während Ivo Wunderlich bei den Herren in Annaberg in den Start ging und dort ebenfalls jeden von der Platte fegte, der sich ihm den Weg stellte. Als...