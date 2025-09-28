Zweistelliger Kantersieg in der Sachsenklasse: Marienberger Kicker erteilen Lehrstunde

Marienberg
In den vergangenen beiden Jahren hat der FSV Motor in der Ober- und Sachsenliga viel einstecken müssen. Nun hat sich das Blatt gewendet, wie am Samstag der Oelsnitzer FC zu spüren bekam.
Als Aufsteiger in der Sachsenklasse West auch mal eine Lehrstunde erteilt zu bekommen, das hatte beim Oelsnitzer FC so mancher erwartet. Dass es aber so heftig werden würde wie am Samstag beim FSV Motor Marienberg, sorgte dann doch für erhebliche Ernüchterung. „Phasenweise sahen wir aus wie Statisten in einem Trainingsspiel“, nahm...
