Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Start in die neue Saison ist den 9Pins geglückt.
Der Start in die neue Saison ist den 9Pins geglückt. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Der Start in die neue Saison ist den 9Pins geglückt.
Der Start in die neue Saison ist den 9Pins geglückt. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Stollberg
Zweite Bundesliga: Stollberger Kegler starten mit Heimsieg in die Saison
Von Stefan Werth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 5:3 über die Reserve von Bundesligist Rot-Weiß Zerbst lief bei den Gastgebern noch nicht alles rund. Erst ein furioser Schlussspurt sicherte den Erfolg.

Trotz noch reichlich Sand im Getriebe haben die Zweitligakegler der Stollberg 9Pins einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Gegen die zweite Mannschaft von Weltpokalsieger Rot-Weiß Zerbst gewannen die Erzgebirger zuhause knapp mit 5:3 Punkten und hatten beim 3497:3492 hauchdünne fünf Kegel mehr abgeräumt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
2 min.
Licht und Schatten bei Stollberger Keglern
Für die meisten Kegler der 9Pins Stollberg hat die neue Saison bereits begonnen.
Mit einem nicht erwarteten Auswärtssieg ist die zweite Mannschaft der 9Pins in die 2. Verbandsliga gestartet. Für die anderen Mannschaften lief es weniger gut.
Stefan Werth
25.08.2025
2 min.
2. Bundesliga: Kegler aus dem Erzgebirge bereiten sich auf neue Saison vor
Die Kegler des SKV 9Pins stecken mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison.
Ende September beginnt die Spielzeit für die Stollberger Sportler. Mit Testspielen und dem 9Pins-Cup bringen sie sich in Form.
Stefan Werth
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel