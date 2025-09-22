Zweite Bundesliga: Stollberger Kegler starten mit Heimsieg in die Saison

Stollberg
Beim 5:3 über die Reserve von Bundesligist Rot-Weiß Zerbst lief bei den Gastgebern noch nicht alles rund. Erst ein furioser Schlussspurt sicherte den Erfolg.
Trotz noch reichlich Sand im Getriebe haben die Zweitligakegler der Stollberg 9Pins einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Gegen die zweite Mannschaft von Weltpokalsieger Rot-Weiß Zerbst gewannen die Erzgebirger zuhause knapp mit 5:3 Punkten und hatten beim 3497:3492 hauchdünne fünf Kegel mehr abgeräumt.
