Zweitligist EHV voll im Trainingsmodus: Auer bereiten sich auf „happige Rückrunde“ vor

Mit 27:35 (11:19) hat der EHV Aue als Schlusslicht der 2. Handball-Bundesliga gegen den Erstligisten Leipzig das Nachsehen gehabt. Doch ein Fakt macht Hoffnung. Und weitere Tests folgen.

16:16 in der zweiten Halbzeit: Darauf lässt sich aufbauen, ist Jan Blecha sicher. Der Linksaußen des EHV Aue sieht Fortschritte in der Mannschaft. „Es war unsers erstes Spiel seit Weihnachten“, sagte der 29-Jährige am Freitagabend nach dem Test gegen Erstligist SC DHfK Leipzig. Diesen verlor das Schlusslicht der 2. Handball-Bundesliga mit...