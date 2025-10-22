Zwischen Auf- und Abstieg: Verletzungssorgen drücken die Stimmung in diesem erzgebirgischen Tischtennisverein

Zschopau
Gerade erst haben die Spieler der SSV Zschopau die Rückkehr in die 1. Bezirksliga gefeiert, da holt sie auch schon der graue Alltag des Abstiegskampfes ein. Das hat allerdings seine Gründe.
Beeindruckender könnte die Bilanz von Philipp Weber nicht ausfallen. Alle acht Einzelduelle hat der Zschopauer Tischtennisspieler in der bisherigen Saison gewonnen, was die Nummer 1 des SSV zum besten Akteur der gesamten 1. Bezirksliga macht. Und doch hält sich die Freude bei Weber in Grenzen, denn in der Mannschaftsstatistik findet er sich mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.