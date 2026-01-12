Zwischen Pizza und Salat: Ein junger Erzgebirger und sein Traum von der Vierschanzentournee

Wintersportler Paul Müller gehört zu den Nachwuchshoffnungen des WSV Johanngeorgenstadt. Ein Verein, der als sicherer Ausrichter gilt – ob Schnee oder nicht. Der Sachsenpokal eröffnete die Saison.

Großer Ehrgeiz, eiserne Disziplin und klar gesteckte Ziele: Nordisch Kombinierer Paul Müller vom WSV Johanngeorgenstadt bringt alles mit, was ein erfolgreicher Nachwuchssportler braucht. Das begeistert auch Steffen Bias, Regionaltrainer für die Region Westerzgebirge/Vogtland. Mit dem Sachsenpokal auf heimischer Schanze begann für Paul Müller...