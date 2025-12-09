Zwönitzer Handballteams beenden Hinrunde mit Auswärtssiegen

Stollberg
Beim 31:29 in Dresden bogen die Männer in der Oberliga bereits zum vierten Mal in dieser Saison einen Pausenrückstand noch um. Die Frauen machten es in Rückmarsdorf weniger spannend.
Die Zwönitzer Handballteams haben es bei ihren letzten Aufgaben in diesem Jahr noch einmal richtig krachen lassen. Obwohl weder die Männer in der Oberliga noch die Verbandsliga-Frauen in Bestbesetzung auflaufen konnten, gelangen beiden Mannschaften wichtige Auswärtssiege. Während die Frauen in Rückmarsdorf ihrer Favoritenrolle gerecht wurden...
