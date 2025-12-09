Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ondrej Lacina war mit sechs Treffern bester Werfer des Zwönitzer HSV in Dresden.
Ondrej Lacina war mit sechs Treffern bester Werfer des Zwönitzer HSV in Dresden. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Stollberg
Zwönitzer Handballteams beenden Hinrunde mit Auswärtssiegen
Von Ralf Beckmann
Beim 31:29 in Dresden bogen die Männer in der Oberliga bereits zum vierten Mal in dieser Saison einen Pausenrückstand noch um. Die Frauen machten es in Rückmarsdorf weniger spannend.

Die Zwönitzer Handballteams haben es bei ihren letzten Aufgaben in diesem Jahr noch einmal richtig krachen lassen. Obwohl weder die Männer in der Oberliga noch die Verbandsliga-Frauen in Bestbesetzung auflaufen konnten, gelangen beiden Mannschaften wichtige Auswärtssiege. Während die Frauen in Rückmarsdorf ihrer Favoritenrolle gerecht wurden...
