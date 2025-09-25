Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf die Zwönitzer Handballer wartet am Samstag eine hohe Hürde.
Auf die Zwönitzer Handballer wartet am Samstag eine hohe Hürde.
Stollberg
Zwönitzer Oberliga-Handballer wollen Favoriten ärgern
Redakteur
Von Jürgen Werner
Am Samstag muss der Aufsteiger zuhause gegen Vizemeister Hoyerswerda ran. Die Verbandsliga-Frauen sind auswärts gefordert.

Mit Rückenwind aus dem Heimsieg gegen den ZHC Grubenlampe gehen die Handballer des Zwönitzer HSV in ihrer zweites Oberliga-Heimspiel vor den eigenen Fans. Am Samstag, 16.30 Uhr, empfangen die Erzgebirger mit dem LHV Hoyerswerda den aktuellen Vizemeister. Die Lausitzer finden sich aktuell in einer ungewohnten Rolle wieder und warten nach zwei...
