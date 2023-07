Zwönitzerin demonstriert erneut ihre Extraklasse

Marbele Pfaff vom Zwönitzer HSV hat beim vierten von acht Finalturnieren der Deutschen Taekwondo-Union wieder einmal ihr Können unter Beweis gestellt. In der Klasse der Erwachsenen bis 57 Kilogramm setzte sich die 17-Jährige in Ravensburg gegen vier Rivalinnen durch und gewann am Ende souverän die Goldmedaille.