Die Portugiesin Auriol Dongmo fordert am 1. Februar in Rochlitz Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye heraus.
Die Portugiesin Auriol Dongmo fordert am 1. Februar in Rochlitz Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye heraus.
Rochlitz
20. Kugelstoßmeeting in Rochlitz: Vorjahressiegerin trifft auf Olympiasiegerin – Vorverkauf startet
Von Robin Seidler
Ab Montag gibt es in der Muldestadt Tickets für die 20. Auflage des Kugelstoßmeetings. Inzwischen hat nach Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye auch ein zweimaliger Gewinner der Veranstaltung zugesagt.

Wer noch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk braucht, für den ist folgende Option vielleicht interessant: Am Montag startet in Rochlitz der Vorverkauf für das 20. Internationale Kugelstoßmeeting in der Regenbogenhalle, das am 1. Februar stattfindet. Meeting-Organisator Christian Sperling kann in diesem Zusammenhang gleich die nächsten...
