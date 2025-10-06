3. Mitteldeutsche Meisterschaft im Flag Football: Jena holt Titel in Freiberg – Specters landen auf Rang 10

Zum dritten Mal war der BSC Freiberg Veranstalter der Mitteldeutschen Meisterschaft im Flag Football. Freiberg schaffte es in die Top 10.

Die Freiberg Specters des BSC Freiberg haben bei der 3. Mitteldeutschen Meisterschaft der U-16-Mannschaften im Flag Football den 10. Platz belegt. Gewinner des Turniers in Freiberg wurden die Jena Hanfrieds. Damit gab es im dritten Jahr der Meisterschaft den dritten unterschiedlichen Titelträger. Zuvor triumphierten 2023 die Dresden Monarchs und...