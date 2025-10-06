Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Jena Hanfrieds gewannen die Mitteldeutsche Meister im U16 Flag Football.
Die Jena Hanfrieds gewannen die Mitteldeutsche Meister im U16 Flag Football. Bild: Alexander Thiele/privat
Die Jena Hanfrieds gewannen die Mitteldeutsche Meister im U16 Flag Football.
Die Jena Hanfrieds gewannen die Mitteldeutsche Meister im U16 Flag Football. Bild: Alexander Thiele/privat
Freiberg
3. Mitteldeutsche Meisterschaft im Flag Football: Jena holt Titel in Freiberg – Specters landen auf Rang 10
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum dritten Mal war der BSC Freiberg Veranstalter der Mitteldeutschen Meisterschaft im Flag Football. Freiberg schaffte es in die Top 10.

Die Freiberg Specters des BSC Freiberg haben bei der 3. Mitteldeutschen Meisterschaft der U-16-Mannschaften im Flag Football den 10. Platz belegt. Gewinner des Turniers in Freiberg wurden die Jena Hanfrieds. Damit gab es im dritten Jahr der Meisterschaft den dritten unterschiedlichen Titelträger. Zuvor triumphierten 2023 die Dresden Monarchs und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
05.10.2025
3 min.
Blitz-Doppelpack trifft BSC-Fußballer: Freiberger Schlafeinlagen bringen Chemnitz auf Siegerstraße
Leon Heschel (h.) vergab vor der Halbzeitpause einen Foulelfmeter.
Die Erfolgsserie des BSC Freiberg in der Fußball-Sachsenklasse ist durch die 0:2-Niederlage gegen den SV Eiche Reichenbrand gerissen. Freibergs Trainer sprach danach von „Ostereiern bei Herbstwetter“.
Kai Dittrich
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
24.09.2025
4 min.
Football-Fieber in Freiberg: 18 Mannschaften kämpfen auf dem Platz der Einheit um den Titel
Die U16 der Freiberg Specters kämpfen um die Mitteldeutsche Meisterschaft in der Football-Variante, die bei Olympia 2028 in Los Angeles ihre Premiere feiert.
Die Freiberg Specters empfangen zur Mitteldeutschen Meisterschaft im Flag-Football Teams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Der Veranstalter erwartet ein „großartiges Spektakel“.
Mathias Herrmann
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel