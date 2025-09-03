35. Bergtriathlon: Rochlitzer Sportlehrer misst sich wieder mit seinen Schülern

Beim 35. Rochlitzer Bergtriathlon ist auch Sportlehrer Torsten Hahn wieder am Start. Er erhielt kürzlich eine große Auszeichnung – und möchte sich wie im Vorjahr gegen seine Schüler durchsetzen.

Torsten Hahn, der zweite Vorsitzende des Vereins für Ausdauersport (VfA) Rochlitzer Berg, ist auch in diesem Jahr bestens vorbereitet auf seinen Start bei der 35. Auflage des Rochlitzer Bergtriathlons. Im Vorjahr hatte der Sportlehrer an gleicher Stelle seine mehr als 40 Jahre jüngeren Schüler hinter sich gelassen. „Aber die Elft- und...