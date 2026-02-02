MENÜ
Die beiden einzigen Frauen im Gesamtklassement, Maria Renner (Startnummer 5) und Katrein Jorgel (21), starten als „Hänger“ zusammen mit ihren männlichen Fahrern.
Die Überraschungssieger im Masters-Rennen, die Brüder Nick Drechsel (Fahrer) und Michel Drechsel (Hänger), gewannen mit hauchdünnem Vorsprung.
Der 74-jährige Eberhard Körner vom MC Grünhain mit seinem 36-jährigen „Hänger“ Franz Singer.
Die Überraschungssieger im Masters-Rennen, die Brüder Nick Drechsel (Fahrer) und Michel Drechsel (Hänger), gewannen mit hauchdünnem Vorsprung.
Der 74-jährige Eberhard Körner vom MC Grünhain mit seinem 36-jährigen „Hänger“ Franz Singer.
Freiberg
74-jähriger „junger Gott“ und furchtlose Frauen: Die Adrenalin-Junkies beim 20. Skikjöring in Sayda
Von Kai Dittrich
4000 Kubikmeter Schnee musste der örtliche Skidoo Club im Vorfeld des lauten Skispektakels bewegen. Beim anschließenden Rennen stahl ein ehemaliger Fußballspieler allen die Show und ist nun Deutscher ADMV-Meister.

Normalerweise ist der Parkplatz vor dem Edeka-Supermarkt in Sayda an einem Sonntag wie leergefegt. Vergangenen Sonntag war aber alles anders. Denn das traditionelle Skikjöring-Rennen, das durch den örtlichen Skidoo Club veranstaltet wird, feierte 20. Geburtstag und lockte viele Zuschauer in die mittelsächsische Bergstadt. Im Vorfeld hatten...
