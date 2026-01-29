MENÜ
Spektakulär und selten: Ein Ski-Kjöring mit Motorschlitten – im Bild der Grünhainer Jens Ullmann und sein skifahrender Hänger Roberto Musch – steigt am Sonntag in Sayda.
Spektakulär und selten: Ein Ski-Kjöring mit Motorschlitten – im Bild der Grünhainer Jens Ullmann und sein skifahrender Hänger Roberto Musch – steigt am Sonntag in Sayda. Bild: Anna Neef/Archiv
Aue
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge
Redakteur
Von Anna Neef
Fauchen ist gar kein Ausdruck. Die Schneekatzen, die am Sonntag das kleine Örtchen Sayda unsicher machen, haben mächtig Dampf auf der Kette. Ruhiger geht’s für Sportfans natürlich auch.

Motorsportler sind nicht nur im Sommer auf Betriebstemperatur. Auch im Winter laufen sie mitunter zur Hochform auf. Im MC Grünhain ist das Ski-Kjöring sogar ein großer Teil der Vereinsgeschichte. Früher mit Motorrädern als Zugpferd erfolgte in der jüngeren Vergangenheit der Wechsel auf Motorschlitten. Auf Kette und Kufen – mit oder ohne...
