Als Frank Mill einen Elfmeter herausholte: Erinnerungen an den einzigen Auftritt eines deutschen Fußball-Weltmeisters in Lunzenau

Rochlitz
Am Dienstag wurde bekannt, dass Frank Mill verstorben ist. Vor elf Jahren erzielte er in Lunzenau vor fast 3500 Zuschauern einen Doppelpack im BVB-Trikot – inklusive eines fragwürdigen Elfmeters.
Neben den jüngsten sportlichen Erfolgen ist der 19. Juli 2014 in der Vereinsgeschichte des SV Fortschritt Lunzenau sicherlich in guter Erinnerung. Damals trafen die Alten Herren des Vereins bei glühender Hitze und vor fast 3500 Zuschauern auf die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund. Und bei den BVB-Oldies, die das Duell 5:3 gewannen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.