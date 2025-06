Als Trauzeugin einer Olympiasiegerin: Ex-Skilangläuferin aus Sayda träumt wieder von den Spielen

Anne Winkler steckt als angehende Schreinerin mitten in der Prüfungsphase in ihrem Leben nach dem Leistungssport. Die Olympischen Winterspiele in Italien könnten tatsächlich noch einmal Thema werden.

Das zumeist schöne Wetter in diesen Wochen hat Anne Winkler in Teilen genießen können. „Die Zeit für kleine Bergtouren nehme ich mir einfach“, sagt die 31-jährige ehemalige Skilangläuferin des SSV Sayda, die dreimal deutsche Meisterin geworden ist. Zuletzt ging es für sie im Allgäu oft über 10,5 Kilometer und 1000 Höhenmeter. „Es... Das zumeist schöne Wetter in diesen Wochen hat Anne Winkler in Teilen genießen können. „Die Zeit für kleine Bergtouren nehme ich mir einfach“, sagt die 31-jährige ehemalige Skilangläuferin des SSV Sayda, die dreimal deutsche Meisterin geworden ist. Zuletzt ging es für sie im Allgäu oft über 10,5 Kilometer und 1000 Höhenmeter. „Es...