Katharina Hennig Dotzler (links) fährt mit ihrer Trauzeugin Anne Winkler im Februar zu den Olympischen Spielen nach Italien.
Katharina Hennig Dotzler (links) fährt mit ihrer Trauzeugin Anne Winkler im Februar zu den Olympischen Spielen nach Italien. Bild: Robin Seidler
Ihr Gesellenstück der Ausbildung zur Schreinerin steht nun bei ihr zu Hause im Allgäu: Anne Winkler mit ihrem eigenen Wohnzimmerschrank.
Ihr Gesellenstück der Ausbildung zur Schreinerin steht nun bei ihr zu Hause im Allgäu: Anne Winkler mit ihrem eigenen Wohnzimmerschrank. Bild: Anne Winkler/privat
Im Service-Truck des deutschen Langlaufteams bearbeitet Anne Winkler auch die Ski von Katharina Hennig Dotzler. Pro Athlet sind dort dutzende Paare in den Schränken abgestellt.
Im Service-Truck des deutschen Langlaufteams bearbeitet Anne Winkler auch die Ski von Katharina Hennig Dotzler. Pro Athlet sind dort dutzende Paare in den Schränken abgestellt. Bild: Robin Seidler
Freiberg
Trotz Kreuzbandriss: Erzgebirgerin erfüllt sich ihren Traum von den Olympischen Spielen
Von Robin Seidler
Nachdem es vor vier Jahren nicht geklappt hat, fahren Katharina Hennig Dotzler und ihre Trauzeugin Anne Winkler nun gemeinsam nach Italien. Dann hilft der Saydaerin auch ihr handwerkliches Geschick.

Grüß Gott oder Glück auf – diese Frage bei der Begrüßung stellt sich für Anne Winkler und Katharina Hennig Dotzler überhaupt nicht. „Natürlich Glück auf“, antworten die beiden Skilangläuferinnen zeitgleich und verweisen auf ihre Wurzeln im Erzgebirge. Anne Winkler stammt aus Sayda und startete bis zum Karriereende für den SSV,...
