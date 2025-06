Als Zehnjähriger zur Deutschen Meisterschaft: Mittweidaer Kegeltalent hofft auf den großen Wurf

Jadon Bergner vom TSV Fortschritt Mittweida startet am Pfingstwochenende bei der U-14-DM in München. In den kommenden Wochen fahren zwei weitere Aktive aus Mittelsachsen zu Endrunden in den Süden.

Noch ist Jadon Bergner nicht einmal aus der Grundschule heraus, aber schon ein Teilnehmer an einer deutschen Meisterschaft. Der 10-jährige Junge des TSV Fortschritt Mittweida hat sich für die nationalen Titelkämpfe der Altersklasse U 14 qualifiziert, die am Pfingstwochenende in München ausgetragen werden. Am Sonntag muss er bei 24 Startern...