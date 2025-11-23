Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Paul Uhlemann (hier in einem früheren Spiel) war in Aschersleben bester HSG-Werfer. Foto: Marcel Schlenkrich
Paul Uhlemann (hier in einem früheren Spiel) war in Aschersleben bester HSG-Werfer. Foto: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Auch beim Schlusslicht verloren: Rote Laterne der Handball-Regionalliga hängt nun in Freiberg
Von Andreas Tietze
Die Handballer der HSG Freiberg haben ihren Abwärtstrend auch in Aschersleben nicht stoppen können. Kämpferisch konnte man den arg dezimierten Gästen allerdings wenig vorwerfen.

Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg sind auch im dritten Auswärtsspiel in Folge mit leeren Händen zurückgekehrt. Nach den knappen Niederlagen in Eisenach und Oebisfelde konnten die Bergstädter auch im nächsten Kellerduell beim HC Aschersleben nicht punkten und unterlagen am Rande des Harzes am Ende unglücklich mit 24:26 (10:12)....
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
09.11.2025
3 min.
Nach Achterbahnfahrt: HSG-Handballer kehren auch aus Oebisfelde mit leeren Händen zurück
Feierte sein Comeback im HSG-Kasten: Torhüter Tino Hensel, hier in einem früheren Spiel.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer haben auch das zweite Kellerduell in Folge verloren und durchlebten dabei beim Vorletzten ein Wechselbad der Gefühle. Und es gab es überraschendes Comeback.
Andreas Tietze
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
02.11.2025
3 min.
HSG Freiberg verpasst Auswärtssieg: Dachse beißen sich an Eisenacher Keeper die Zähne aus
Dominik Gelnar, hier in einem früheren Spiel, war einmal mehr bester HSG-Werfer.
Im Abstiegskampf angekommen: Die Regionalliga-Handballer der HSG unterliegen bei Mitaufsteiger ThSV Eisenach II und kassieren die vierte Saisonniederlage. Vor allem im Angriff enttäuschten die Gäste.
Andreas Tietze
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
24.11.2025
3 min.
Vertrauter Dodiks gewinnt Wahl in serbischem Teil Bosniens
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik.
Karan wird neuer Präsident der ethnisch vorwiegend serbischen Republika Srpska. Er ist ein Vertrauter von Ex-Präsident Dodik. Dieser war wegen seiner separatistischen Politik abgesetzt worden.
