Auch beim Schlusslicht verloren: Rote Laterne der Handball-Regionalliga hängt nun in Freiberg

Die Handballer der HSG Freiberg haben ihren Abwärtstrend auch in Aschersleben nicht stoppen können. Kämpferisch konnte man den arg dezimierten Gästen allerdings wenig vorwerfen.

Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg sind auch im dritten Auswärtsspiel in Folge mit leeren Händen zurückgekehrt. Nach den knappen Niederlagen in Eisenach und Oebisfelde konnten die Bergstädter auch im nächsten Kellerduell beim HC Aschersleben nicht punkten und unterlagen am Rande des Harzes am Ende unglücklich mit 24:26 (10:12).