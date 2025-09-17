Auf dem Dreieck geht es wieder rund: Heimspiel für Lunzenauer beim Kultrennen

Rochlitz
Das Frohburger Dreieckrennen ist Kult. Das weiß auch Freddie Heinrich und wird dieses am kommenden Wochenende zum dritten Mal nutzen. Diesmal will er unter die Top-5, gegebenenfalls aufs Podest.
Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Dann wird das 62. Internationale Frohburger ADAC Dreieckrennen erneut zahlreiche Motorrad-Fans an die Kult-Rennstrecke locken. Gefahren wird in sieben Klassen, wobei die beiden Kategorien der International Road Racing Championship (IRRC) im Mittelpunkt stehen – zumal die IRRC Superbike und die IRRC...
