Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Freddie Heinrich nimmt am kommenden Wochenende wieder Kontakt mit dem Frohburger Dreieck auf.
Freddie Heinrich nimmt am kommenden Wochenende wieder Kontakt mit dem Frohburger Dreieck auf. Bild: Thorsten Horn
Freddie Heinrich nimmt am kommenden Wochenende wieder Kontakt mit dem Frohburger Dreieck auf.
Freddie Heinrich nimmt am kommenden Wochenende wieder Kontakt mit dem Frohburger Dreieck auf. Bild: Thorsten Horn
Rochlitz
Auf dem Dreieck geht es wieder rund: Heimspiel für Lunzenauer beim Kultrennen
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Frohburger Dreieckrennen ist Kult. Das weiß auch Freddie Heinrich und wird dieses am kommenden Wochenende zum dritten Mal nutzen. Diesmal will er unter die Top-5, gegebenenfalls aufs Podest.

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Dann wird das 62. Internationale Frohburger ADAC Dreieckrennen erneut zahlreiche Motorrad-Fans an die Kult-Rennstrecke locken. Gefahren wird in sieben Klassen, wobei die beiden Kategorien der International Road Racing Championship (IRRC) im Mittelpunkt stehen – zumal die IRRC Superbike und die IRRC...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
12.08.2025
3 min.
Faszination Straßenrennsport: Über welches Erfolgserlebnis sich ein Hohenstein-Ernstthaler beim IRRC in Horice besonders freute
Motorradrennfahrer Nico Müller aus Hohenstein-Ernstthal hatte beim Rennen im tschechischen Horice besonders viel Grund zur Freude.
Der Wettbewerb über die naturbelassenen Strecken in Tschechien genießt Kultstatus. Warum es der 33-jährige Nico Müller diesmal etwas leichter hatte.
Thorsten Horn
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
12.08.2025
4 min.
Motorradrennpilot aus Oederan: Habe mit Horice Frieden geschlossen
Rico Vetter schloss mit dem klassischen Straßenkurs von Horice seinen Frieden.
Im Vorjahr hatte Rico Vetter auf dem gefährlichen Straßenkurs im tschechischen Horice seinen schwersten Unfall. Nun kehrte er dorthin zurück – und war so erfolgreich wie vorher.
Thorsten Horn
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
Mehr Artikel