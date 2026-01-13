Lunzenauer Rennpilot kommt auch auf der Crosspiste gut zurecht

Nach dem Saisonende im Straßenrennsport hatte sich Motorradpilot Freddie Heinrich noch bei zwei Stoppelcross-Rennen versucht. Dabei schlug sich der Lunzenauer durchaus achtbar.

Wenngleich auch bei Freddie Heinrich mit dem IDM-Saisonfinale 2025 die Winterpause eingeläutet wurde – ganz ohne motorsportlichen Wettkampf konnte er danach nicht. Nachdem der 20-jährige Lunzenauer seine Rennsaison in der Rahmenserie Pro Superstock 1000 innerhalb der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft auf dem sehr guten 5....