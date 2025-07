Auf der Jagd nach dem nächsten Titel: Reifere Kicker aus dem Erzgebirge planen nächsten Coup

Die Oldies des FV Neuhausen/Cämmerswalde haben sich erneut für die Meisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes qualifiziert. Trotz einiger Personalsorgen ist das Team um Uwe Morgenstern durchaus optimistisch.

Den Weg kennen Uwe Morgenstern und seine Teamkollegen mittlerweile schon. In Bernburg wird am Wochenende die Regionalmeisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes in der Altersklasse Ü 60 ausgetragen, für die sich auch das Team des FV Neuhausen/Cämmerswalde wieder qualifiziert hat. „Zuletzt sind wir hier zweimal Dritter geworden“,...