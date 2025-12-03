Auf nach Elbflorenz: Mittweidaer Handballtalente fahren zum Finaltag der Mini-WM

Mittweida
Beim Hauptrundenturnier in Freiberg hat sich die E-Jugend des TSV Fortschritt Mittweida als Sieger durchgesetzt. Nun wartet der Nachwuchs von Bundesligisten auf die Mittelsachsen.
Mit diesem Erfolg haben die Mittweidaer Trainer und Handballtalente wohl selbst nicht gerechnet. Beim Hauptrundenturnier der Mini-Weltmeisterschaft, die parallel zur derzeit stattfindenden Handball-WM der Frauen (in Deutschland und der Niederlande) in jedem Bundesland ausgetragen wird, haben sich die Mittweidaer Talente für das große Finale...
