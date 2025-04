Auf Rekordkurs: KSB knackt erstmals die Marke von 50.000 Mitgliedern

Der Sport in Mittelsachsen ist weiter im Aufwind. Mit fast 50.200 Mitgliedern in 388 Vereinen ist der Kreissportbund erfolgreicher denn je. Der Geschäftsführer erklärt einige Hintergründe.

Der Sport in Mittelsachsen boomt: Der Kreissportbund (KSB) Mittelsachsen kann in der aktuellen Bestandserhebung insgesamt 50.175 Mitglieder in 388 Vereinen vermelden. „Damit haben wir erstmals die 50.000er-Marke überschritten“, freut sich Benjamin Kahlert, der Geschäftsführer des KSB. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von mehr als...