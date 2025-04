Aufholjagd geplant: Freiberger Volleyballer peilen noch Platz 4 an

Die Sachsenklasse-Volleyballer des 1. VVF empfangen am Sonnabend Tabellennachbar Wildenfels. Warum die Freiberger die 9 Punkte Rückstand durchaus noch aufholen können.

Die Volleyballer des 1. VV Freiberg müssen am Sonnabend zumindest eine kurze Strecke fahren, obwohl in der Sachsenklasse West ein Heimspiel auf dem Plan steht. Das Team von Johannes Gyarmati geht im Duell mit dem VfL Wildenfels aber in der Sporthalle des Cotta-Gymnasiums Brand-Erbisdorf ans Netz. „Die Wohnungsgenossenschaft Freiberg hatte die...